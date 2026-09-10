Visite guidée en patois, Archives départementales du Nord, Lille

Informations pratiques

Visite guidée en patois 19 et 20 septembre Archives départementales du Nord Nord

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Vous êtes curieux de découvrir les Archives départementales et vous comprenez un peu le ch’ti ? Cette visite est faite pour vous !

T’connos les Archifes, ti-zot ?

Eun des missions des Archifes de ch’Nord, ch’est d’conserver chés papiers et pis d’les garder pou ché tios à v’nir. Chelle visite t’permettra eud vire ch’l’équipement, d’u qui est el mémoire des gins de ch’Nord, pi l’ouvrache des agints qui s’démènent pour conserver pi transmettre un patrimoine utile, iouvert à tertousse.

Samedi 19/09 à 14h

Dimanche 20/09 à 11h

Durée : 1h

Réservation conseillée :

archivedep@lenord.fr | 03 59 73 06 00

Archives départementales du Nord 22 rue Saint-Bernard, 59000 Lille Lille 59037 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « archivedep@lenord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 73 06 00 »}] [{« link »: « mailto:archivedep@lenord.fr »}]

JEP 2026 – Vous comprenez un peu le ch’ti ? Cette visite des Archives départementales est faite pour vous !

Archives Départementales du Nord, 30 Fi vie lilloise 70