Visite guidée en patois, Archives départementales du Nord, Lille
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales du Nord · Lille
Informations pratiques
Visite guidée en patois 19 et 20 septembre Archives départementales du Nord Nord
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Vous êtes curieux de découvrir les Archives départementales et vous comprenez un peu le ch’ti ? Cette visite est faite pour vous !
T’connos les Archifes, ti-zot ?
Eun des missions des Archifes de ch’Nord, ch’est d’conserver chés papiers et pis d’les garder pou ché tios à v’nir. Chelle visite t’permettra eud vire ch’l’équipement, d’u qui est el mémoire des gins de ch’Nord, pi l’ouvrache des agints qui s’démènent pour conserver pi transmettre un patrimoine utile, iouvert à tertousse.
- Samedi 19/09 à 14h
- Dimanche 20/09 à 11h
- Durée : 1h
Réservation conseillée :
archivedep@lenord.fr | 03 59 73 06 00
Archives départementales du Nord 22 rue Saint-Bernard, 59000 Lille Lille 59037 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « archivedep@lenord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 73 06 00 »}] [{« link »: « mailto:archivedep@lenord.fr »}]
JEP 2026 – Vous comprenez un peu le ch’ti ? Cette visite des Archives départementales est faite pour vous !
Archives Départementales du Nord, 30 Fi vie lilloise 70
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