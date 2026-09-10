Visite guidée – En selle Marcel : Palavas à vélo, Phare de la Méditerranée, Palavas-les-Flots
samedi 19 septembre 2026 · Phare de la Méditerranée · Palavas-les-Flots
Informations pratiques
Visite guidée – En selle Marcel : Palavas à vélo 19 et 20 septembre Phare de la Méditerranée Hérault
Gratuit – À partir de 10 ans – Places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Partez à vélo à la découverte de Palavas-les-Flots et de ses multiples facettes. Entre espaces naturels préservés, patrimoine et culture locale, cette balade commentée vous emmène à travers de magnifiques paysages pour mieux comprendre l’histoire, l’identité et les richesses du territoire.
À partir de 10 ans.
Phare de la Méditerranée Place de la Méditerranée, 34250 Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie 04 67 07 73 34 https://www.palavas-tourisme.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.palavas-tourisme.com/fr/produit/en-selle-marcel-palavas-a-velo »}] Sans toucher au cachet si particulier de ce village de pêcheurs, le phare de la Méditerranée fait briller au loin, très loin les lumières de Palavas-les-Flots. Cet ancien château d’eau réhabilité accueille l’office de tourisme & des congrès, des espaces d’expositions et un site panoramique à 360° qui offre une vue inégalable sur le Golfe du Lion, les étangs montpelliérains et l’arrière pays languedocien. Au dernier étage, un restaurant panoramique tournant !
VISITE GUIDÉE EN SELLE MARCEL : PALAVAS À VELO
© Instapades Studio
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