Visite guidée en VTT ÉLECTRIQUE de l’exploitation agricole des rhums la baie des trésors., Habitation du Galion, La Trinité
samedi 19 septembre 2026 · Habitation du Galion · La Trinité
Informations pratiques
Visite guidée en VTT ÉLECTRIQUE de l’exploitation agricole des rhums la baie des trésors. Samedi 19 septembre, 08h30 Habitation du Galion Martinique
Sur réservation 26 euros pour une heure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Découvrez en vélo à assistance électrique le patrimoine de la Martinique. Vivez une expérience inoubliable à travers les champs de cannes à sucre et déguster les rhums baie des trésors.
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Découvrez en vélo à assistance électrique le patrimoine de la Martinique. Vivez une expérience inoubliable à travers les champs de cannes à sucre et déguster les rhums baie des trésors.
Les balades de Jef
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