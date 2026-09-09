Visite guidée en VTT ÉLECTRIQUE de l’exploitation agricole des rhums la baie des trésors., Habitation du Galion, La Trinité

Informations pratiques

Visite guidée en VTT ÉLECTRIQUE de l’exploitation agricole des rhums la baie des trésors. Samedi 19 septembre, 08h30 Habitation du Galion Martinique

Sur réservation 26 euros pour une heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Découvrez en vélo à assistance électrique le patrimoine de la Martinique. Vivez une expérience inoubliable à travers les champs de cannes à sucre et déguster les rhums baie des trésors.

Habitation du Galion Chemin du Galion 97220 La trinité La Trinité 97220 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0696 665 049 »}]

Découvrez en vélo à assistance électrique le patrimoine de la Martinique. Vivez une expérience inoubliable à travers les champs de cannes à sucre et déguster les rhums baie des trésors.

Les balades de Jef