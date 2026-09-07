Visite guidée « Entre moulins et fontaines : l’eau au cœur de Vence », Villa Alexandrine, Vence

Informations pratiques

Visite guidée « Entre moulins et fontaines : l’eau au cœur de Vence » Dimanche 20 septembre, 09h30 Villa Alexandrine Alpes-Maritimes

Gratuit et sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Découvrez l’histoire d’un moulin oublié et des nombreuses fontaines de Vence, alimentées par l’eau de la Foux, connue pour ses grandes vertus.

RDV : Villa Alexandrine

Villa Alexandrine place du Grand Jardin 06140 Vence Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)4 93 58 06 38 »}, {« type »: « email », « value »: « info.vence@nicecotedazurtourisme.com »}]

Découvrez l’histoire d’un moulin oublié et des nombreuses fontaines de Vence, alimentées par l’eau de la Foux, connue pour ses grandes vertus.

© Art et Histoire – Pays de Vence