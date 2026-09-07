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Visite guidée « Entre moulins et fontaines : l’eau au cœur de Vence », Villa Alexandrine, Vence

dimanche 20 septembre 2026 · Villa Alexandrine · Vence

Visite guidée « Entre moulins et fontaines : l’eau au cœur de Vence », Villa Alexandrine, Vence

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Villa Alexandrine
Adresse
place du Grand Jardin 06140 Vence
Ville
06140 Vence
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Gratuit et sur réservation

Visite guidée « Entre moulins et fontaines : l’eau au cœur de Vence » Dimanche 20 septembre, 09h30 Villa Alexandrine Alpes-Maritimes

Gratuit et sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Découvrez l’histoire d’un moulin oublié et des nombreuses fontaines de Vence, alimentées par l’eau de la Foux, connue pour ses grandes vertus.

RDV : Villa Alexandrine

Villa Alexandrine place du Grand Jardin 06140 Vence Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)4 93 58 06 38 »}, {« type »: « email », « value »: « info.vence@nicecotedazurtourisme.com »}]
Découvrez l’histoire d’un moulin oublié et des nombreuses fontaines de Vence, alimentées par l’eau de la Foux, connue pour ses grandes vertus.

© Art et Histoire – Pays de Vence

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