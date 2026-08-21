Visite guidée et animation musicale à l’orgue, Collégiale royale Sainte-Marthe, Tarascon

Informations pratiques

Visite guidée et animation musicale à l’orgue Dimanche 20 septembre, 14h30, 17h30 Collégiale royale Sainte-Marthe Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée de l’église pour découvrir son histoire, son lien avec Sainte Marthe et sa crypte.

17h30 : animation musicale à l’orgue.

Collégiale royale Sainte-Marthe Place de la Concorde, 13150 Tarascon, France Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490910950 http://paroisse-de-tarascon.fr

Visite guidée de l’église pour découvrir son histoire, son lien avec Sainte Marthe et sa crypte.

©Ville de Tarascon