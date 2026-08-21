Visite guidée et animation musicale à l’orgue, Collégiale royale Sainte-Marthe, Tarascon
dimanche 20 septembre 2026 · Collégiale royale Sainte-Marthe · Tarascon
Informations pratiques
Visite guidée et animation musicale à l’orgue Dimanche 20 septembre, 14h30, 17h30 Collégiale royale Sainte-Marthe Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée de l’église pour découvrir son histoire, son lien avec Sainte Marthe et sa crypte.
17h30 : animation musicale à l’orgue.
Collégiale royale Sainte-Marthe Place de la Concorde, 13150 Tarascon, France Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490910950 http://paroisse-de-tarascon.fr
Visite guidée de l’église pour découvrir son histoire, son lien avec Sainte Marthe et sa crypte.
©Ville de Tarascon
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