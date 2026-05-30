Visite guidée et commentée de la gare de Mulhouse, Gare, Mulhouse

Informations pratiques

Visite guidée et commentée de la gare de Mulhouse Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Gare Haut-Rhin

Limité à 25 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Nous vous proposons une visite guidée et commentée du Bâtiment Voyageurs de la gare de Mulhouse, dont l’histoire croise la révolution industrielle d’une ville manufacturière, les échanges transfrontaliers et les transformations urbaines.

Gare 10 avenue du Général Leclerc, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/ »}] La gare de Mulhouse-Ville, inaugurée en 1839, est l’une des plus anciennes de France. Le bâtiment actuel, de style Art déco, a été construit entre 1928 et 1932. La gare est aujourd’hui un nœud ferroviaire majeur du Grand Est, desservant TGV, TER et tram-train.

Le Centre Opérationnel Escale (COE), situé au sein de la gare, coordonne les opérations avant le départ des trains, gère les aléas de circulation et assure l’information des voyageurs. Le Centre de supervision de la ligne TER Mulhouse–Thann–Kruth pilote quant à lui l’ensemble de la ligne, en supervisant le matériel, le personnel à bord et l’information en temps réel.

Nous vous proposons une visite guidée et commentée du Bâtiment Voyageurs de la gare de Mulhouse, dont l’histoire croise la révolution industrielle d’une ville manufacturière, les échanges et les…

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