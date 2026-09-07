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Visite guidée et commentée de l’Académie Nationale de Chirurgie, Académie Nationale de Chirurgie, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Académie Nationale de Chirurgie · Paris

Visite guidée et commentée de l’Académie Nationale de Chirurgie, Académie Nationale de Chirurgie, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Académie Nationale de Chirurgie
Adresse
15 rue de l'École de Médecine 75006 Paris
Ville
75006 Paris
Département
Paris

Visite guidée et commentée de l’Académie Nationale de Chirurgie Samedi 19 septembre, 10h00 Académie Nationale de Chirurgie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir le patrimoine historique de l’Académie Nationale de Chirurgie à travers une conférence et une visite guidée.

Académie Nationale de Chirurgie 15 rue de l’École de Médecine 75006 Paris Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France 06 70 62 63 95 https://www.academie-chirurgie.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://fr.surveymonkey.com/r/SZXHQS5 »}] Métro ligne 4 et 10 (Odéon), RER B (Luxembourg) + parking à proximité
Visite guidée et conférence

© DR

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