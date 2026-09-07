Visite guidée et commentée de l’Académie Nationale de Chirurgie, Académie Nationale de Chirurgie, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Académie Nationale de Chirurgie · Paris
Informations pratiques
Visite guidée et commentée de l’Académie Nationale de Chirurgie Samedi 19 septembre, 10h00 Académie Nationale de Chirurgie Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez découvrir le patrimoine historique de l’Académie Nationale de Chirurgie à travers une conférence et une visite guidée.
Académie Nationale de Chirurgie 15 rue de l’École de Médecine 75006 Paris Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France 06 70 62 63 95 https://www.academie-chirurgie.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://fr.surveymonkey.com/r/SZXHQS5 »}] Métro ligne 4 et 10 (Odéon), RER B (Luxembourg) + parking à proximité
Visite guidée et conférence
© DR
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