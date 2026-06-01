Visite guidée et contes, Jardin à Ornans, Ornans

Visite guidée et contes 6 et 7 juin Jardin à Ornans Doubs

Visite limitée à 5 personnes simultanées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

L’aventure a commencée il y a maintenant 10 ans, chaque arbre planté ou semé à une petite histoire, que vous découvrirez en contes et déambulation guidée.

Jardin à Ornans Chemin de Chauveroche, 25290 Ornans Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté Déambulation, visite commentée, conte nature à picorer! Rencontre conviviale. Nous vous raconterons l’histoire du lieu et l’évolution par rapport à notre arrivée. Parking à la Grotte de Chauveroche

L’aventure a commencée il y a maintenant 10 ans, chaque arbre planté ou semé à une petite histoire, que vous découvrirez en contes et déambulation guidée.

© JB