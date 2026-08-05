Visite guidée et goûter à la ferme La chambareille Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Visite guidée et goûter à la ferme

La chambareille 6 impasse du puy redon Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12

En tant que Paysan boulanger, Lou Gabissou fait ses pains à partir de ses propres farines, issues de ses récoltes de céréales (blé, seigle, épeautre, etc.) à la ferme. Découvrez comment lors d’une visite guidée, où vous passerez du laboratoire à la boulangerie, en terminant par une dégustation de produits. .

La chambareille 6 impasse du puy redon Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 99 13 58

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English : Visite guidée et goûter à la ferme

L’événement Visite guidée et goûter à la ferme Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-04 par Terres de Limousin