Visite guidée et goûter à la ferme La chambareille Saint-Yrieix-la-Perche
mercredi 5 août 2026 · La chambareille · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Visite guidée et goûter à la ferme
La chambareille 6 impasse du puy redon Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12
En tant que Paysan boulanger, Lou Gabissou fait ses pains à partir de ses propres farines, issues de ses récoltes de céréales (blé, seigle, épeautre, etc.) à la ferme. Découvrez comment lors d’une visite guidée, où vous passerez du laboratoire à la boulangerie, en terminant par une dégustation de produits. .
La chambareille 6 impasse du puy redon Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 99 13 58
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English : Visite guidée et goûter à la ferme
L’événement Visite guidée et goûter à la ferme Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-04 par Terres de Limousin
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