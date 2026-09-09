Visite guidée et initiation au dessin – Croquis d’architecture !, Place Carnot, Aix-les-Bains

Informations pratiques

Visite guidée et initiation au dessin – Croquis d’architecture ! 19 et 20 septembre Place Carnot Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire d’Aix-les-Bains à travers les façades de la place Carnot et initiez-vous au croquis d’architecture avec un guide-conférencier et une dessinatrice. Dès 12 ans, débutants comme confirmés.

Place Carnot Place Carnot, 73100 Aix-les-Bains Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/journees-du-patrimoine-2026-visite-rhone-alpes-css5-otaixlesbainsrivieradesalpes-pg1-rg30127.html#compEtape1 »}]

Journées européennes du patrimoine

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