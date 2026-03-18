Visite guidée et tour en char à bœufs traditionnel, La Nouvelle Mayapur – Domaine d’Oublaise, Luçay-le-Mâle

Informations pratiques

Visite guidée et tour en char à bœufs traditionnel 19 et 20 septembre La Nouvelle Mayapur – Domaine d’Oublaise Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez découvrir le château d’Oublaise et son domaine de 80 ha au coeur du Berry. Vous pourrez découvrir l’incroyable histoire de ce lieu – unique en France – qui depuis 50 ans est devenu un éco-lieu spirituel de la tradition vaishnav venant de l’Inde qui accueille des milliers de visiteurs par an.

Visite guidée du site et promenade en char à bœufs traditionnel.

La Nouvelle Mayapur – Domaine d’Oublaise Château d’Oublaise, 36360 Lucay-le-Mâle Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire http://www.newmayapur.fr La Nouvelle Mayapur, située au domaine d’Oublaise au coeur du Berry, est depuis 50 ans un éco-village spirituel et un temple de la tradition vaishnav issue de l’Inde. Parking sur place.

Venez découvrir le château d’Oublaise et son domaine de 80 ha au cœur du Berry.

©Anne-Laure Bandi