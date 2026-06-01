Visite guidée exceptionnelle de la Villa Longchamp et ses dépendances, Villa Longchamp, Pau

Visite guidée exceptionnelle de la Villa Longchamp et ses dépendances Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30, 14h00, 15h30 Villa Longchamp Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Pau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La Villa Longchamp, de style palladien, accueille dès 1838 de nombreuses soirées mondaines à vocation caritative, réunissant des personnalités telles que Franz Liszt et le poète Jasmin. Elle devient ensuite le lieu de séjour de riches hivernants et change de nom à quatre reprises au fil du temps.

La visite se poursuit au monument aux morts du collège, œuvre d’Ernest Gabard, ancien élève, puis à la chapelle dont la décoration a été confiée à René-Marie Castaing, Grand Prix de Rome, lui aussi ancien élève.

Depuis 1887, le domaine Longchamp fait partie de l’ensemble scolaire de l’Immaculée Conception.

La visite est assurée par l’Association des Anciens et Amis de l’Immaculée Conception Beau Frêne.

Villa Longchamp Boulevard Edouard Herriot, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 27 27 08 »}] Villa du début du XIXème siècle. Actuellement établissement scolaire qui ouvre exceptionnellement lors des Journées européennes du patrimoine. Le lieu ne dispose d’ascenseur.

La Villa Longchamp, de style palladien, accueille dès 1838 de nombreuses soirées mondaines à vocation caritative, réunissant des personnalités telles que Franz Liszt et le poète Jasmin. Elle devient …

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