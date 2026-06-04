Visite guidée Explorateurs des sens Musée du jouet Moirans-en-Montagne
Visite guidée Explorateurs des sens Musée du jouet Moirans-en-Montagne mercredi 15 juillet 2026.
Moirans-en-Montagne
Visite guidée Explorateurs des sens
Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-08-26 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Découvre des consoles de jeux vidéo, transforme ton dessin en manette fonctionnelle grâce aux Makey Makey et joue directement sur tablette. Une animation fun où créativité rime avec gaming !
Durée 0h45 Gratuit (inclus dans le billet d’entrée). A partir de 8 ans. .
Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64
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English : Visite guidée Explorateurs des sens
L’événement Visite guidée Explorateurs des sens Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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