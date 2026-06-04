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Visite guidée Explorateurs des sens Musée du jouet Moirans-en-Montagne

Visite guidée Explorateurs des sens Musée du jouet Moirans-en-Montagne mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Musée du jouet

Adresse : 5 Rue du Murgin

Ville : 39260 Moirans-en-Montagne

Département : Jura

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Moirans-en-Montagne

Visite guidée Explorateurs des sens

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-08-26 11:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Découvre des consoles de jeux vidéo, transforme ton dessin en manette fonctionnelle grâce aux Makey Makey et joue directement sur tablette. Une animation fun où créativité rime avec gaming !

Durée 0h45 Gratuit (inclus dans le billet d’entrée). A partir de 8 ans.   .

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 

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English : Visite guidée Explorateurs des sens

L’événement Visite guidée Explorateurs des sens Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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