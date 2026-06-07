Commissaire : Catherine Bédard

Enjambant la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, la faisant disparaitre dans sa colossale masse fluide, le bassin des Grands Lacs réunit sur son pourtour des millions d’habitants, parmi lesquels des Autochtones de nombreuses Premières Nations du Canada et tribus américaines. Ressource extraordinaire d’eau potable de surface (parmi les plus importantes au monde) ; lieu de circulation et d’échange, de commerce, de travail, de loisirs, de voyage, de méditation, mais aussi d’exploitation, de danger, de vulnérabilité ; cet immense bassin a été observé depuis la diversité de ses rives par Robert Burley, l’un des plus importants photographes canadiens de notre époque.

L’artiste réalise ici un corpus aussi inédit qu’exceptionnel, où la beauté grandiose de cet insaisissable ensemble, tantôt apaisante tantôt inquiétante, se transforme en une réflexion sur la puissance de l’image contemporaine. Dépouillées de toute diversion, renvoyant les Grands Lacs à leur grandeur première, les photographies de Robert Burley appellent le spectateur telles d’envoûtantes sirènes.

En partenariat avec Biinaagami, Swim Drink Fish et Canadian Geographic

Ce projet est labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du Bicentenaire du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Inauguré à l’occasion de Nuit Blanche, cette exposition s’inscrit également dans la programmation officielle du festival Photodays, en novembre 2026.

Une visite guidée de l’exposition Grands Lacs – L’horizon commun des mers intérieures de Robert Burley est proposée par la commissaire Catherine Bedard. Une occasion de découvrir notre nouvelle exposition avec le regard de sa commissaire.

Le mardi 09 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre (visites guidées sur réservation)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-09T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T19:00:00+02:00_2026-06-09T20:00:00+02:00

Centre culturel canadien à Paris 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Métro -> 9 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Bus -> 2832528093 : Saint-Philippe du Roule (Paris) (119m)

Vélib -> Commandant Rivière (200.47m)

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