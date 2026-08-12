Visite guidée, Exposition La photographie au sténopé par Eddy Rivière Galerie Henri Vrignaud Luçon
mardi 20 octobre 2026 · Galerie Henri Vrignaud · Luçon
Informations pratiques
Luçon
Visite guidée, Exposition La photographie au sténopé par Eddy Rivière
Galerie Henri Vrignaud 4 Rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-11-14 15:30:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-11-14 2026-12-12
Une visite pour découvrir la technique du sténopé et les oeuvres du photographe Eddy Rivière
Du 18 septembre au 19 septembre 2026, la Galerie Henri Vrignaud accueille une exposition temporaire présentant le travail du photographe Eddy Rivière. Les œuvres exposées ont toutes été réalisées grâce à la technique du sténopé, un procédé mis au point il y a 200 ans.
Au cours de cette visite, vous pourrez en apprendre plus sur l’histoire du sténopé et le fonctionnement de cette technique photographique. Vous découvrirez également comment Eddy Rivière s’est approprié cette technique pour réaliser les photographies exposées.
Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.
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Galerie Henri Vrignaud 4 Rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 artotheque@vendeedusud.com
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English :
A tour to discover the pinhole photography technique and the works of photographer Eddy Rivière
L’événement Visite guidée, Exposition La photographie au sténopé par Eddy Rivière Luçon a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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