Visite guidée : « Fabrique de Jardin », La Fabrique du Point Du Jour, Saint-Savin

Informations pratiques

Visite guidée : « Fabrique de Jardin » 19 et 20 septembre La Fabrique du Point Du Jour Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Laissez-vous guider à travers les différents étages de ce château d’inspiration médiévale et découvrez l’univers de son créateur, André Duchesne.

Après de longues années d’abandon, durant lesquelles la Fabrique du Point du Jour s’est progressivement détériorée, une première campagne de sauvegarde et de restauration a été menée en 2021, suivie d’une seconde intervention consacrée aux jeux d’eau du jardin en 2023.

Cette visite guidée retracera l’histoire d’André Duchesne, ses inspirations et les traces qu’il a laissées dans la région. Un éclairage particulier sera consacré à l’hôtel de ville de Saint-Savin, à travers la présentation de dessins et d’un dossier réalisés par le créateur.

Au fil des étages, petits et grands pourront laisser libre cours à leur imagination, bercés par le murmure des cascades du jardin.

La Fabrique du Point Du Jour 2 avenue du Général de Gaulle, 86310 Saint-Savin Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 04 53 04 44 https://www.facebook.com/lepointdujour.st.savin La Fabrique du Point Du Jour est un élément architectural atypique et rare. Cette fabrique fait partie des « fabriques de jardin » ornementales. Elle apparaît entre 1908 et 1911 et a été construite par André Duchesne, agent-voyer et architecte. Il a laissé à Saint-Savin plusieurs réalisations, comme le monument aux morts de la place de la République, l’actuelle mairie, mais aussi la mairie et l’école d’Antigny.

Laissez-vous guider et découvrez les inspirations du créateur André Duchesne en visitant les différents étages de ce château.

©La Fabrique du Point Du Jour