VISITE GUIDÉE FAMILLE QUAND LE PORTRAIT RACONTE LA PERSONNE Musée d’Art Hyacinthe Rigaud Perpignan

VISITE GUIDÉE FAMILLE QUAND LE PORTRAIT RACONTE LA PERSONNE

Musée d’Art Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Début : 2026-03-21 11:00:00

fin : 2026-03-21 12:30:00

2026-03-21

Au musée d’art Hyacinthe Rigaud, le portrait est bien plus qu’une ressemblance.

English :

At the Musée d’art Hyacinthe Rigaud, a portrait is much more than a likeness.

