Visite guidée flash de l’appartement témoin 1930, Cité Musée Tony Garnier, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Cité Musée Tony Garnier · Lyon
Informations pratiques
Visite guidée flash de l’appartement témoin 1930 Samedi 19 septembre, 12h00, 14h30, 17h00 Cité Musée Tony Garnier Rhône
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Placées sous le thème de la sauvegarde du patrimoine face à un monde en
évolution, les JEP 2026 mettent à l’honneur les initiatives de conservation et
de mémoire. A cette occasion, la Cité Musée Tony Garnier vous invite à
découvrir son appartement témoin, reconstitué pour incarner l’habitat des
premiers arrivants de la cité des Etats-Unis en 1933, conçue par l’architecte
visionnaire Tony Garnier et première opération publique de logements
sociaux de France.
Cité Musée Tony Garnier 4 rue des Serpollières 690008 Lyon Lyon 69008 Les États-Unis Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 75 16 75 https://cm-tonygarnier.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/AH5VkFCfg71Fw1GA8 »}] L’association Musée urbain Tony Garnier, créée en 1992 et devenue Cité Musée Tony Garnier en mai 2024, a pour objectif la promotion de la Cité Musée et de l’œuvre de Tony Garnier, figure centrale de l’histoire architecturale et sociale de Lyon.
Fondée il y a trente ans, à l’initiative d’habitant·es soucieux·ses de protéger le patrimoine architectural de la cité des États-Unis, la Cité Musée explore depuis lors la diversité de la vie urbaine dans les quartiers populaires. S’inspirant des leçons de l’œuvre de Tony Garnier, grand architecte visionnaire, elle interroge les modes de fabrique des citadins. T4 et C16 arrêt États-Unis-Tony Garnier
Parking gratuit à proximité
Placées sous le thème de la sauvegarde du patrimoine face à un monde en
©Gabriel Meunier
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