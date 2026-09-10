Visite guidée flash de l’appartement témoin 1930, Cité Musée Tony Garnier, Lyon

Informations pratiques

Visite guidée flash de l’appartement témoin 1930 Samedi 19 septembre, 12h00, 14h30, 17h00 Cité Musée Tony Garnier Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Placées sous le thème de la sauvegarde du patrimoine face à un monde en

évolution, les JEP 2026 mettent à l’honneur les initiatives de conservation et

de mémoire. A cette occasion, la Cité Musée Tony Garnier vous invite à

découvrir son appartement témoin, reconstitué pour incarner l’habitat des

premiers arrivants de la cité des Etats-Unis en 1933, conçue par l’architecte

visionnaire Tony Garnier et première opération publique de logements

sociaux de France.

Cité Musée Tony Garnier 4 rue des Serpollières 690008 Lyon Lyon 69008 Les États-Unis Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 75 16 75 https://cm-tonygarnier.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/AH5VkFCfg71Fw1GA8 »}] L’association Musée urbain Tony Garnier, créée en 1992 et devenue Cité Musée Tony Garnier en mai 2024, a pour objectif la promotion de la Cité Musée et de l’œuvre de Tony Garnier, figure centrale de l’histoire architecturale et sociale de Lyon.

Fondée il y a trente ans, à l’initiative d’habitant·es soucieux·ses de protéger le patrimoine architectural de la cité des États-Unis, la Cité Musée explore depuis lors la diversité de la vie urbaine dans les quartiers populaires. S’inspirant des leçons de l’œuvre de Tony Garnier, grand architecte visionnaire, elle interroge les modes de fabrique des citadins. T4 et C16 arrêt États-Unis-Tony Garnier

Parking gratuit à proximité

Placées sous le thème de la sauvegarde du patrimoine face à un monde en

©Gabriel Meunier