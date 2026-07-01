Visite guidée flash, Musée des Beaux-arts et de la Dentelle, Alençon

Informations pratiques

Visite guidée flash 19 et 20 septembre Musée des Beaux-arts et de la Dentelle Orne

Durée 15 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Tout au long de l’après-midi, les médiatrices vous proposent d’agrémenter votre visite par de courtes interventions de 15 minutes pour vous éclairer sur deux à trois œuvres des collections permanentes ou de l’exposition Gustave Coubet. Une nature engagée. Une façon d’en apprendre un petit peu plus sur les œuvres majeures de nos trois parcours : les Beaux-arts, la Dentelle, et le Cambodge, ou l’œuvre du maître du Réalisme et son engagement politique pendant la Commune de Paris.

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle 12 Rue du Capitaine Charles Aveline, 61000 Alençon, France Alençon 61000 Orne Normandie 33233324007 http://museedentelle.cu-alencon.fr https://www.facebook.com/museedentellealencon Collection de dentelles de différents centres dentelliers européens du XVIIe siècle à nos jours et collection de référence en dentelle au Point d’Alençon. Collections de peintures : écoles française et hollandaise du XVe au XIXe siècles. Un fonds consacré à l’ethnographie du Cambodge (plus de cinq cents objets du quotidien cambodgien à l’œuvre d’art khmère) constitué par Adhémard Leclere (1853 – 1917) alençonnais d’origine et dernier résident général du Cambodge. À l’extérieur, le musée est accessible par des rampes d’accès, les étages sont accessibles grâce à un ascenseur. Une boucle magnétique est disponible sur demande à l’accueil du musée. Venir au musée : par la route (A 28 – RN 12 – RN 138 – RN 155), par le train (Paris-Alençon (≈ 2h) – Lignes Paris / Granville et Caen / Tours). Se stationner : rue Jullien (à l’intersection de la Rue Louis Lallemant), parking au sein de la cour Capitaine François Bouilhac, place Foch (place de l’Hôtel de Ville), parking de la Dentelle.

Tout au long de l’après-midi, les médiatrices vous proposent d’agrémenter votre visite par de courtes interventions de 15 minutes pour vous éclairer sur deux à trois œuvres des collections ou de Une…

©Musée des Beaux-arts et de la Dentelle