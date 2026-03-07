Visite guidée Fontaines et Bassins dans le cadre de Dieulefit dans son jardin Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Dieulefit

Visite guidée Fontaines et Bassins dans le cadre de Dieulefit dans son jardin

Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux 1, Place Abbé Magnet Dieulefit Drôme

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

de 10 à 18 ans

2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07

2026-06-07

Partez à la découverte des Fontaines & Bassins de Dieulefit

Accompagnés par la voix de la talentueuse Nadine Despert, comédienne, et d’Aline, guide-conférencière de l’Office de Tourisme du Pays de Dieulefit-Bourdeaux.Sur réservation.

English :

Discover Dieulefit’s Fountains & Ponds

Accompanied by the voice of talented actress Nadine Despert, and Aline, a guide from the Dieulefit-Bourdeaux Tourist Office.

