Visite guidée Fontaines et Bassins dans le cadre de Dieulefit dans son jardin Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Dieulefit dimanche 7 juin 2026.
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Début : 2026-06-07 10:00:00
2026-06-07
Partez à la découverte des Fontaines & Bassins de Dieulefit
Accompagnés par la voix de la talentueuse Nadine Despert, comédienne, et d’Aline, guide-conférencière de l’Office de Tourisme du Pays de Dieulefit-Bourdeaux.Sur réservation.
Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux 1, Place Abbé Magnet Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49 aline.raffy@dieulefit-tourisme.com
Discover Dieulefit’s Fountains & Ponds
Accompanied by the voice of talented actress Nadine Despert, and Aline, a guide from the Dieulefit-Bourdeaux Tourist Office.
