Visite guidée France Télévisions ICI Occitanie – Montpellier, France 3 Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Visite guidée France Télévisions ICI Occitanie – Montpellier Samedi 19 septembre, 09h30 France 3 Montpellier Hérault

➡ Places limitées

➡ Inscriptions obligatoires avant le vendredi 18 septembre. Dans la limite de 4 billets par famille.

➡ Accès au site sur présentation d’une pièce d’identité

➡ Pas de visite en dehors de la journée du samedi 19 septembre 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

France Télévisions vous ouvre ses portes samedi 19 septembre 2026 à Montpellier à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine [sur inscriptions].

Plusieurs visites de 45 minutes sont proposées de 09h30 à 18h00.

Venez découvrir les coulisses de votre télévision régionale, le studio, la régie, les équipements de montage… Rencontrez l’équipe de journalistes et de techniciens qui concourent quotidiennement à la fabrication de vos éditions d’information et à la production des programmes et des contenus régionaux.

➡ Places limitées

➡ Inscriptions obligatoires avant le vendredi 18 septembre. Dans la limite de 4 billets par famille.

➡ Accès au site sur présentation d’une pièce d’identité

➡ Pas de visite en dehors de la journée du samedi 19 septembre 2026.

France 3 Montpellier 10 allée John Napier, 34063 Montpellier Cedex 2 Montpellier 34006 Port Marianne Hérault Occitanie 06 30 10 40 45. https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/ https://www.facebook.com/France3Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://Jep2026FTVICIOccitanieM.eventbrite.fr »}] France 3 Occitanie ouvre ses portes au public avec une visite guidée de sa locale à Perpignan. Au programme, une immersion dans les coulisses de la réalisation de vos éditions d’information et des programmes de votre territoire. Privilégiez les transports en commun.

France Télévisions vous ouvre ses portes samedi 19 septembre 2026 à Montpellier à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine [sur inscriptions].

©William Moureaux