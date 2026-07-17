Visite guidée France Télévisions ICI Occitanie – Toulouse, France 3 Occitanie, Toulouse

Informations pratiques

Visite guidée France Télévisions ICI Occitanie – Toulouse Samedi 19 septembre, 09h30 France 3 Occitanie Haute-Garonne

➡ Places limitées

➡ Inscriptions obligatoires avant le vendredi 18 septembre. Dans la limite de 4 billets par famille.

➡ Accès au site sur présentation d’une pièce d’identité

➡ Pas de visite en dehors de la journée du samedi 19 septembre 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

France Télévisions vous ouvre ses portes samedi 19 septembre 2026 à Toulouse à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine [sur inscriptions].

Plusieurs visites de 45 minutes sont proposées de 09h30 à 18h00.

Venez découvrir les coulisses de votre télévision régionale, le studio, la régie, les équipements de montage… Rencontrez l’équipe de journalistes et de techniciens qui concourent quotidiennement à la fabrication de vos éditions d’information et à la production des programmes et des contenus régionaux.

France 3 Occitanie 24 chemin de la cépière, 31100 Toulouse Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://Jep2026FTVICIOccitanie.eventbrite.fr »}]

France Télévisions vous ouvre ses portes samedi 19 septembre 2026 à Toulouse à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine [sur inscriptions].

©William Moureaux