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Visite guidée France Télévisions ICI Occitanie – Toulouse, France 3 Occitanie, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · France 3 Occitanie · Toulouse

Visite guidée France Télévisions ICI Occitanie – Toulouse, France 3 Occitanie, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
France 3 Occitanie
Adresse
24 chemin de la cépière, 31100 Toulouse
Ville
31100 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
➡ Places limitées ➡ Inscriptions obligatoires avant le vendredi 18 septembre. Dans la limite de 4 billets par famille. ➡ Accès au site sur présentation d'une pièce d'identité ➡ Pas de visite en dehors de la journée du samedi 19 septembre 2026.

Visite guidée France Télévisions ICI Occitanie – Toulouse Samedi 19 septembre, 09h30 France 3 Occitanie Haute-Garonne

➡ Places limitées
➡ Inscriptions obligatoires avant le vendredi 18 septembre. Dans la limite de 4 billets par famille.
➡ Accès au site sur présentation d’une pièce d’identité
➡ Pas de visite en dehors de la journée du samedi 19 septembre 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

France Télévisions vous ouvre ses portes samedi 19 septembre 2026 à Toulouse à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine [sur inscriptions].
Plusieurs visites de 45 minutes sont proposées de 09h30 à 18h00.
Venez découvrir les coulisses de votre télévision régionale, le studio, la régie, les équipements de montage… Rencontrez l’équipe de journalistes et de techniciens qui concourent quotidiennement à la fabrication de vos éditions d’information et à la production des programmes et des contenus régionaux.

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France Télévisions vous ouvre ses portes samedi 19 septembre 2026 à Toulouse à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine [sur inscriptions].

©William Moureaux

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