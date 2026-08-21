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Visite guidée générale des collections, Musée d’art et d’histoire, Langres

dimanche 20 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Langres

Visite guidée générale des collections, Musée d’art et d’histoire, Langres

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée d'art et d'histoire
Adresse
Place du Centenaire, 52200 Langres, France
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
Sur réservation

Visite guidée générale des collections Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée d’art et d’histoire Haute-Marne

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Accompagné par un médiateur ou une médiatrice, venez découvrir les collections du musée d’Art et d’Histoire.

Musée d’art et d’histoire Place du Centenaire, 52200 Langres, France Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est 0325868686 http://musees-langres.fr Au milieu du parcours et intégrée à l’architecture moderne, la chapelle romane Saint-Didier accueille des statues médiévales d’évêques et de saints.
Accompagné par un médiateur ou une médiatrice, venez découvrir les collections du musée d’Art et d’Histoire.

© Musées de Langres

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