Visite guidée générale des collections, Musée d’art et d’histoire, Langres

Informations pratiques

Visite guidée générale des collections Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée d’art et d’histoire Haute-Marne

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Accompagné par un médiateur ou une médiatrice, venez découvrir les collections du musée d’Art et d’Histoire.

Musée d’art et d’histoire Place du Centenaire, 52200 Langres, France Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est 0325868686 http://musees-langres.fr Au milieu du parcours et intégrée à l’architecture moderne, la chapelle romane Saint-Didier accueille des statues médiévales d’évêques et de saints.

Accompagné par un médiateur ou une médiatrice, venez découvrir les collections du musée d’Art et d’Histoire.

© Musées de Langres