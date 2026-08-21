Visite guidée générale des collections, Musée d’art et d’histoire, Langres
dimanche 20 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Langres
Informations pratiques
Visite guidée générale des collections Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée d’art et d’histoire Haute-Marne
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Accompagné par un médiateur ou une médiatrice, venez découvrir les collections du musée d’Art et d’Histoire.
Musée d’art et d’histoire Place du Centenaire, 52200 Langres, France Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est 0325868686 http://musees-langres.fr Au milieu du parcours et intégrée à l’architecture moderne, la chapelle romane Saint-Didier accueille des statues médiévales d’évêques et de saints.
Accompagné par un médiateur ou une médiatrice, venez découvrir les collections du musée d’Art et d’Histoire.
© Musées de Langres
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