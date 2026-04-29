Visite guidée gourmande Calissons et nougats de Provence Musée du Calisson Confiserie du Roy René Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Visite guidée gourmande Calissons et nougats de Provence

Samedi 2 mai 2026 de 11h à 12h.

Mercredi 6 mai 2026 de 11h à 12h.

Vendredi 8 mai 2026 de 11h à 12h et de 16h à 17h.

Samedi 9 mai 2026 de 11h à 12h.

Mercredi 13 mai 2026 de 11h à 12h.

Jeudi 14 mai 2026 de 11h à 14h et de 16h à 17h.

Vendredi 15 mai 2026 de 11h à 12h.

Samedi 16 mai 2026 de 11h à 12h.

Samedi 23 mai 2026 de 11h à 12h et de 16h à 17h.

Lundi 25 mai 2026 de 11h à 12h et de 16h à 17h.

Samedi 30 mai 2026 de 15h à 16h. Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-06 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-25 2026-05-30

Découvrez ou redécouvrez les classiques de la confiserie provençale. Le saviez-vous? C’est le nougat, tel que nous le connaissons aujourd’hui qui fera la renommée de la première petite fabrique du Roy René !

Le saviez-vous? C’est le nougat, tel que nous le connaissons aujourd’hui qui fera la renommée de la première petite fabrique du Roy René, et qui continue d’être au cœur de l’activité de ses ateliers modernes.



Au cours de cette visite gourmande, suivez votre guide, qui vous apprendra tout sur nos confiseries traditionnelles le calisson, bien sur, mais aussi le nougat.



Visite guidée en français + dégustation

Durée 45 min .

Musée du Calisson Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 39 29 82 visites@calisson.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour only in French.

L’événement Visite guidée gourmande Calissons et nougats de Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence