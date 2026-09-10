Visite guidée historique de la gare de Bordeaux St Jean, Gare SNCF de Bordeaux Saint-Jean, Bègles

Informations pratiques

Visite guidée historique de la gare de Bordeaux St Jean 19 et 20 septembre Gare SNCF de Bordeaux Saint-Jean Gironde

Gratuit. Sur réservation. Nombre limité de place à 10 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite guidée historique de la gare de Bordeaux Saint-Jean

Et si vous découvriez la gare de Bordeaux Saint-Jean autrement ?

Poussez les portes de son histoire et laissez-vous surprendre par les secrets, les anecdotes et les grands moments qui ont façonné cette gare emblématique.

Une visite guidée pour voyager dans le temps, sans même prendre le train !

Prêts à embarquer ?

Gare SNCF de Bordeaux Saint-Jean Rue Charles Domercq 33130 Bordeaux Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « BD.Communication.SNCFGaresetConnexionsNA@sncf.fr »}]

Visite guidée historique de la gare de Bordeaux St Jean

©SNCF Gares & Connexions Bordeaux