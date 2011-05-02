Visite guidée historique de la ville de Château-Gontier Château-Gontier-sur-Mayenne

Visite guidée historique de la ville de Château-Gontier

Le service Patrimoine du Pays de Château-Gontier vous propose des visites guidées historique de la ville de Château-Gontier !

Cité millénaire, Château-Gontier charme ses visiteurs par ses richesses naturelles et patrimoniales. Parcourez le centre ancien restauré, des rues médiévales aux places modernes, des couleurs du pan de bois au mariage du tuffeau et des enduits de chaux.

20 avril à 15h

02 mai à 11h

09 mai à 11h

30 mai à 11h

Du 09 juillet au 20 août , tous les mercredis à 11h

>RDV Place Saint-Jean, Château-Gontier-sur-Mayenne.

>Réservation conseillée à l’Office de Tourisme au 02 43 70 42 74

>Tarifs 4€ Réduit 2€ gratuit pour les 10ans

Paiement sur place, en espèces ou chèque. Pas de CB. .

Place Saint-Jean Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 42 74 tourisme@sud-mayenne.com

English :

The Pays de Château-Gontier Heritage Department offers guided historical tours of the city of Château-Gontier!

