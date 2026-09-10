Visite guidée historique de Sweet Home Cabourg, Village Vacances Sweet Home, Cabourg

Informations pratiques

Visite guidée historique de Sweet Home Cabourg Samedi 19 septembre, 15h00, 17h00 Village Vacances Sweet Home Calvados

Durée 1h30, 30 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Venez décrouvrir la villa historique (construite par la famille Renault) du village vacances Sweet Home. Menée par le guide William, accompagné de photos inédites, la visite évoquera l’histoire du lieu et l’architecture de la villa bourgeoise..

Village Vacances Sweet Home 62 avenue Charles de Gaulle, 14390 Cabourg Cabourg 14390 Calvados Normandie 02 31 28 15 00 http://sweethome-cabourg.com/ https://fr-fr.facebook.com/SweetHomeCabourg/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cycleslecoq.fr/cabourg-velo.html?re-product-id=300150 »}] Bâti en 1912 face à la mer dans l’emblématique style néo-normand, Sweet Home sera pendant presque 35ans le lieu de villégiature de la famille Renault. Touché par la second guerre mondiale, la villa renaitra grâce à la MSA en accueillant des colonies de vacances et des retraités. Aujourd’hui le village vacances vous accueille pour les journées européennes du patrimoine afin de vous détailler l’histoire, l’architecture, les anecdotes du lieu grâce à des documents et photographies inédites ! Accès en Nomad ligne 111 arrêt Renaissance ; parking sur place

Venez décrouvrir la villa historique (construite par la famille Renault) du village vacances Sweet Home. Menée par le guide William, accompagné de photos inédites, la visite évoquera l’histoire du et…

©sweethomecabourg