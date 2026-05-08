Visite guidée historique du blockhaus du Centre Hospitalier Public du Cotentin, Blockhaus de l’Hôpital Pasteur, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Visite guidée historique du blockhaus du Centre Hospitalier Public du Cotentin Samedi 19 septembre, 10h00, 13h00, 15h00 Blockhaus de l’Hôpital Pasteur Manche

Durée 1h, 20 pers. max. Réservation par mail uniquement en précisant nom et prénom de chaque participant ainsi qu’un numéro de téléphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

ÉVÉNEMENT COMPLET

Visite historique du blockhaus de l’Hôpital Pasteur, de sa construction lors de la Seconde Guerre Mondiale aux traitements novateurs par radiothérapie.

Blockhaus de l’Hôpital Pasteur Rue Jean Fleury, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « visite.blockhaus@gmail.com »}]

Visite historique du blockhaus de l’Hôpital Pasteur, de sa construction lors de la Seconde Guerre Mondiale aux traitements novateurs par radiothérapie.

©Guilaine Cottebrune