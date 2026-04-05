Visite guidée historique du manoir, Manoir de Courboyer, Perche en Nocé

Informations pratiques

Visite guidée historique du manoir 19 et 20 septembre Manoir de Courboyer Orne

Durée 1h, 30 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Construit à la fin du XVe siècle, le manoir de Courboyer est l’un des plus anciens et des plus emblématiques du Perche. Aujourd’hui, il est le siège du Parc naturel régional du Perche. Accompagné d’un guide, apprenez-en plus sur l’histoire de cette superbe demeure des champs ! Les visites se font depuis l’extérieur du manoir, pour admirer ses ornements gothiques et sa façade Renaissance, jusqu’à l’intérieur avec trois niveaux, dont la salle du Drapeau des Ligueurs, classé Monument Historique.

Manoir de Courboyer Courboyer, 61340 Perche en Nocé, France Perche en Nocé 61340 Nocé Orne Normandie 0233853636 https://www.parc-naturel-perche.fr/le-parc-en-action/bienvenue-la-maison-du-parc [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 25 70 10 »}] Corps de logis rectangulaire à trois étages. En arrière, se trouve une forte tour cylindrique, et en avant une tour octogonale contenant l’escalier à vis ainsi que le pigeonnier. Chaque angle comprend une tourelle en encorbellement avec mâchicoulis. A quelques mètres en avant de la façade principale, est située une chapelle indépendante, percée de baies flamboyantes, et renfermant des fresques du XVIe siècle. Cette demeure constitue le type le plus complet et le plus classique des manoirs du Perche.

Construit à la fin du XVe siècle, le manoir de Courboyer est l’un des plus anciens et des plus emblématiques du Perche. Aujourd’hui, il est le siège du Parc naturel régional du Perche. Accompagné sur…

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