Visite guidée historique et architecturale de la gare de Marseille-St-Charles, Gare SNCF de Marseille Saint-Charles, Marseille

Visite guidée historique et architecturale de la gare de Marseille-St-Charles Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00, 14h00, 15h30 Gare SNCF de Marseille Saint-Charles Bouches-du-Rhône

Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

(Re)découvrez la gare mythique de Marseille Saint-Charles sous un angle architectural : ses bâtiments historiques, son adaptation à l’essor du ferroviaire et de sa ville, son impact sur son environnement urbain.

Armelle Fabry, architecte chez SNCF Gares et Connexions, a participé à la conception du dernier grand projet de modernisation et d’agrandissement de la gare. Elle vous fera partager pendant cette visite son expérience, ses connaissances sur les partis pris architecturaux de ce bâtiment, les anecdotes liées à sa construction et ses évolutions, les questions et problèmes qu’il a fallu résoudre pour faire de la gare Saint-Charles une gare modèle en matière de modernisme et de réussite architecturale.

Gare SNCF de Marseille Saint-Charles square narvik, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.garesetconnexions.sncf/fr [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/ »}] Rendez-vous au niveau du parvis de la gare côté square Narvik, en haut de l’escalier monumental TGV – Trains régionaux – Trains Intercités

RTM : Métros lignes 1 et 2 – Bus : lignes 33, 34, 49, 56, 82S

Stations Le Vélo à proximité

Voiture : Parking EFFIA St Charles à proximité

**(Re)découvrez la gare mythique de Marseille Saint-Charles sous un angle architectural : ses bâtiments historiques, son adaptation à l’essor du ferroviaire et de sa ville, son impact sur son Fabry,…

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