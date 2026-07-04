Visite guidée historique, Parc de Clères, Clères

Informations pratiques

Visite guidée historique 19 et 20 septembre Parc de Clères Seine-Maritime

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Autour du patrimoine historique du parc de Clères : son château, son manoir, ses ruines… Découvrez les secrets de l’histoire lors d’une visite commentée des abords du château. Durée 45 mn env. Sans réservation

Parc de Clères 32 avenue du parc, 76690 Clères Clères 76690 Seine-Maritime Normandie 02 35 33 23 08 https://www.parcdecleres.fr/ https://www.facebook.com/parcdecleres;https://www.instagram.com/parcdecleres/ Le parc de Clères est un parc zoologique fondé en 1919 par l’ornithologue et naturaliste Jean Delacour sur un site exceptionnel. On y trouve à la fois un parc botanique à l’anglaise contenant des essences rares, et un château dont l’histoire remonte au XIIe siècle. 1500 animaux vivent dans ce parc animalier, dont près d’un millier sont en liberté. Les collections animales sont à dominante

ornithologique : différentes espèces de grues, flamants, ibis, bernaches, touracos ou faisans y sont conservées. De nombreux mammifères sont présents également : antilopes, wallabies, gibbons, panda roux, tamarins et deux espèces de lémuriens.

Autour du patrimoine historique du parc de Clères : son château, son manoir, ses ruines… Découvrez les secrets de l’histoire lors d’une visite commentée des abords du château. Durée 45 mn env. Sans…

©Julien Paquin – Département de la Seine-Maritime