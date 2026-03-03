Visite guidée hors des murs par le musée historique Bayonne pittoresque Rue Broquedis Biarritz

Visite guidée hors des murs par le musée historique Bayonne pittoresque

Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

2026-05-16

Bayonne pittoresque par la guide-conférencière Isabelle de Marichalar

Le Musée Historique vous propose une expérience hors les murs pour découvrir ou redécouvrir un Bayonne pittoresque, à l’identité singulière, façonné par un mélange d’influences qui le rend très attachant.

En déambulant dans ses ruelles anciennes, le long de ses quais et devant ses façades à colombages, la ville dévoile une histoire foisonnante, maritime et fluviale, fortifiée et toujours vivante, où traditions, fêtes et patrimoine continuent d’animer la cité aujourd’hui.

Rejoignez-nous pour cette promenade culturelle qui offre une immersion au cœur même de Bayonne, pour en explorer l’histoire locale et en ressentir toute la richesse. .

Rue Broquedis Musée Historique de Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

