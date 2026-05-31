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Visite guidée Hôtel de Région, Hôtel de Région, Marseille

Visite guidée Hôtel de Région, Hôtel de Région, Marseille

Visite guidée Hôtel de Région, Hôtel de Région, Marseille samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Hôtel de Région

Adresse : 27 place Jules Guesde 13002 Marseille

Ville : 13003 Marseille

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Visite guidée Hôtel de Région 19 et 20 septembre Hôtel de Région Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Saviez-vous que le site sur lequel a été construit l’Hôtel de Région abritait jadis une prison pour femmes ?
Et ce n’est pas la seule histoire que ces murs ont à vous raconter.
Profitez des Journées européennes du Patrimoine, qui ont lieu ce week-end, pour les faire découvrir à vos proches.
Durant les deux jours, des visites du bâtiment seront organisées de 10h à 18h.

Hôtel de Région 27 place Jules Guesde 13002 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Saviez-vous que le site sur lequel a été construit l’Hôtel de Région abritait jadis une prison pour femmes ?

©Région Sud

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