Visite guidée Hôtel de Région, Hôtel de Région, Marseille

Visite guidée Hôtel de Région 19 et 20 septembre Hôtel de Région Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Saviez-vous que le site sur lequel a été construit l’Hôtel de Région abritait jadis une prison pour femmes ?

Et ce n’est pas la seule histoire que ces murs ont à vous raconter.

Profitez des Journées européennes du Patrimoine, qui ont lieu ce week-end, pour les faire découvrir à vos proches.

Durant les deux jours, des visites du bâtiment seront organisées de 10h à 18h.

Hôtel de Région 27 place Jules Guesde 13002 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Saviez-vous que le site sur lequel a été construit l’Hôtel de Région abritait jadis une prison pour femmes ?

©Région Sud