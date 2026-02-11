Visite guidée Hôtels particuliers Autour du Champ de Juillet Limoges
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
De l’hôtel Nieaud à l’ancien hôtel de commandement, profitez d’une balade architecturale et historique et poussez les portes de ces belles demeures.
– Visite de 1h30
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou
sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la
réservation .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
