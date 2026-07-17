Visite guidée, Ircam, Paris

Informations pratiques

Visite guidée Samedi 19 septembre, 15h15, 16h15, 17h15 Ircam Paris

Limité à 20 personnes par visite. Inscription à l’accueil sur place à votre arrivée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:15:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nos équipes vous proposent une visite guidée exclusive de l’Ircam, dans laquelle vous découvrirez les activités et le fonctionnement de l’institut, ainsi que les différents espaces qui le composent.

Ircam 1 place Igor-Stravinsky 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Paris Île-de-France 0144781240 https://www.ircam.fr/fr https://www.facebook.com/iIRCAM/?locale=fr_FR;http://linkedin.com/company/31174;http://instagram.com/ircam_paris;http://youtube.com/user/Ircam75;https://ircam-billetterie.mapado.com/ Fondé par Pierre Boulez, l’Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (Ircam) est aujourd’hui l’un des plus grands centres de recherche publique au monde se consacrant à la création musicale et à la recherche scientifique. Lieu unique où convergent la prospective artistique et l’innovation scientifique et technologique, l’institut est dirigé par Frank Madlener et réunit plus de cent soixante collaborateurs. L’Ircam développe ses trois axes principaux – création, recherche, transmission – au cours d’une saison parisienne, de tournées en France et à l’étranger et de son rendez-vous annuel : ManiFeste qui allie un festival international et une académie pluridisciplinaire. Métro

Hôtel de Ville, lignes 1 et 11

Rambuteau, ligne 11

Châtelet, lignes 1, 4, 7, 11 et 14

RER

Châtelet – Les Halles, lignes A, B et D

Bus

Lignes 29, 38, 47 et 75

Visite commentée

© Quentin Chevrier