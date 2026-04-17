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Visite guidée : la dernière, La Maison de l’été, Le Havre

samedi 19 septembre 2026 · La Maison de l'été · Le Havre

Visite guidée : la dernière, La Maison de l’été, Le Havre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Maison de l'été
Adresse
125 rue Victor Hugo, 76600 Le Havre
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h30, 20 pers. max.

Visite guidée : la dernière Samedi 19 septembre, 10h30 La Maison de l’été Seine-Maritime

Durée 1h30, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

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Une dernière promenade artistique pour porter un nouveau regard sur les œuvres, les paysages havrais et les traces laissées par cette édition 2026.

La Maison de l’été 125 rue Victor Hugo, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie https://www.uneteauhavre.fr/fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/fr/fiche/le-havre/un-ete-au-havre-visite-guidee-la-derniere_TFOFMANOR076V5267X8/ »}]
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Gaspard Combes, Icebergs© ADAGP, PARIS, 2026 — Oscar Niemeyer © ADAGP, PARIS, 1982 – Un Eté Au Havre 2026

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