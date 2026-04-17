Visite guidée : la dernière, La Maison de l’été, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée : la dernière Samedi 19 septembre, 10h30 La Maison de l’été Seine-Maritime

Durée 1h30, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Profitez d’une dernière visite guidée pour découvrir les œuvres de la saison 2026 ! Ce parcours exceptionnel vous invite à parcourir la ville à travers plusieurs installations emblématiques : Icebergs, Les optimists, Les génies aussi passent le permis, La Maison des Rêves, Sur le Motif, Corallium, Spinning Around.

Une dernière promenade artistique pour porter un nouveau regard sur les œuvres, les paysages havrais et les traces laissées par cette édition 2026.

La Maison de l’été 125 rue Victor Hugo, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie https://www.uneteauhavre.fr/fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/fr/fiche/le-havre/un-ete-au-havre-visite-guidee-la-derniere_TFOFMANOR076V5267X8/ »}]

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Gaspard Combes, Icebergs© ADAGP, PARIS, 2026 — Oscar Niemeyer © ADAGP, PARIS, 1982 – Un Eté Au Havre 2026