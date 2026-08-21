Visite guidée : la fontaine de Max Ernst, Fontaine de Max Ernst, Amboise

Informations pratiques

Visite guidée : la fontaine de Max Ernst Dimanche 18 octobre, 15h30 Fontaine de Max Ernst Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T15:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:15:00+02:00

Fin : 2026-10-18T15:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:15:00+02:00

Découvrez l’histoire et la restauration d’une oeuvre de l’artiste mondialement célèbre.

Fontaine de Max Ernst quai du général de gaulle amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Découvrez l’histoire et la restauration d’une oeuvre de l’artiste mondialement célèbre.

Détail de la fontaine © PAH LT