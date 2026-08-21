AGENDA · Amboise
Visite guidée : la fontaine de Max Ernst, Fontaine de Max Ernst, Amboise
dimanche 18 octobre 2026 · Fontaine de Max Ernst · Amboise
Informations pratiques
Visite guidée : la fontaine de Max Ernst Dimanche 18 octobre, 15h30 Fontaine de Max Ernst Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T15:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:15:00+02:00
Fin : 2026-10-18T15:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:15:00+02:00
Découvrez l’histoire et la restauration d’une oeuvre de l’artiste mondialement célèbre.
Fontaine de Max Ernst quai du général de gaulle amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Découvrez l’histoire et la restauration d’une oeuvre de l’artiste mondialement célèbre.
Détail de la fontaine © PAH LT
À voir aussi à Amboise (Indre-et-Loire)
- Festival Quinte et Sens 2026 De Bach à Bacchus Amboise 27 août 2026
- Cinema en plein air à Amboise Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Amboise 27 août 2026
- Rencontre et séance de dédicaces avec l’autrice Nathalie Cabrol Amboise 5 septembre 2026
- Entretien et séance de dédicaces avec Nathalie Cabrol Amboise 5 septembre 2026
- Bivouac Une nuit au jardin au château royal d’Amboise Amboise 11 septembre 2026