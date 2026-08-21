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Visite guidée : la fontaine de Max Ernst, Fontaine de Max Ernst, Amboise

dimanche 18 octobre 2026 · Fontaine de Max Ernst · Amboise

Visite guidée : la fontaine de Max Ernst, Fontaine de Max Ernst, Amboise

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Fontaine de Max Ernst
Adresse
quai du général de gaulle amboise
Ville
37400 Amboise
Département
Indre-et-Loire

Visite guidée : la fontaine de Max Ernst Dimanche 18 octobre, 15h30 Fontaine de Max Ernst Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T15:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:15:00+02:00
Fin : 2026-10-18T15:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:15:00+02:00

Découvrez l’histoire et la restauration d’une oeuvre de l’artiste mondialement célèbre.

Fontaine de Max Ernst quai du général de gaulle amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Découvrez l’histoire et la restauration d’une oeuvre de l’artiste mondialement célèbre.

Détail de la fontaine © PAH LT

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