Visite guidée : la maintenance du matériel roulant, Technicentre SNCF, Le Havre

Informations pratiques

Visite guidée : la maintenance du matériel roulant Samedi 19 septembre, 10h00 Technicentre SNCF Seine-Maritime

Réservation à partir du 3/09, dès 6 ans, pantalon et chaussures fermées obligatoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

visite guidée de la maintenance du matériel roulant sur un tout nouveau site de maintenance. Découverte des métiers et de la maintenance de niveau 1 et 2 sur du matériel dernière génération.

Technicentre SNCF 113 rue Charles Laffitte, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Sainte-Marie Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/ »}]

visite guidée de la maintenance du matériel roulant sur un tout nouveau site de maintenance. Découverte des métiers et de la maintenance de niveau 1 et 2 sur du matériel dernière génération.

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