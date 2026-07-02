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Visite guidée : la maintenance du matériel roulant, Technicentre SNCF, Le Havre

samedi 19 septembre 2026 · Technicentre SNCF · Le Havre

Visite guidée : la maintenance du matériel roulant, Technicentre SNCF, Le Havre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Technicentre SNCF
Adresse
113 rue Charles Laffitte, 76600 Le Havre
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif
Réservation à partir du 3/09, dès 6 ans, pantalon et chaussures fermées obligatoires.

Visite guidée : la maintenance du matériel roulant Samedi 19 septembre, 10h00 Technicentre SNCF Seine-Maritime

Réservation à partir du 3/09, dès 6 ans, pantalon et chaussures fermées obligatoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

visite guidée de la maintenance du matériel roulant sur un tout nouveau site de maintenance. Découverte des métiers et de la maintenance de niveau 1 et 2 sur du matériel dernière génération.

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visite guidée de la maintenance du matériel roulant sur un tout nouveau site de maintenance. Découverte des métiers et de la maintenance de niveau 1 et 2 sur du matériel dernière génération.

©sncfvoyageurslignesnormandes

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