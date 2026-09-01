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AGENDA · Valence

Visite guidée La Maison des Têtes et ses salons Journées européennes du Patrimoine Maison des têtes Valence

samedi 19 septembre 2026 · Maison des têtes · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison des têtes
Adresse
57 Grande Rue
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Visite guidée La Maison des Têtes et ses salons Journées européennes du Patrimoine

Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Découvrez les salons de la Maison des Têtes exceptionnellement ouverts pour les Journées européennes du Patrimoine !
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Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86  artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Discover the salons at the Maison des T%EAtes, open especially for European Heritage Days!

L’événement Visite guidée La Maison des Têtes et ses salons Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme

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