Visite guidée La Maison des Têtes et ses salons Journées européennes du Patrimoine Maison des têtes Valence

Informations pratiques

Valence

Visite guidée La Maison des Têtes et ses salons Journées européennes du Patrimoine

Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez les salons de la Maison des Têtes exceptionnellement ouverts pour les Journées européennes du Patrimoine !

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Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Discover the salons at the Maison des T%EAtes, open especially for European Heritage Days!

L’événement Visite guidée La Maison des Têtes et ses salons Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme