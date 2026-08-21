Visite guidée : la piscine de l’Île d’Or à Amboise, piscine de l’île d’or, Amboise
dimanche 18 octobre 2026 · piscine de l'île d'or · Amboise
Informations pratiques
Visite guidée : la piscine de l’Île d’Or à Amboise Dimanche 18 octobre, 11h00 piscine de l’île d’or Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T11:00:00+02:00 – 2026-10-18T11:45:00+02:00
Fin : 2026-10-18T11:00:00+02:00 – 2026-10-18T11:45:00+02:00
En 1960, Amboise est la première ville d’Indre-et-Loire à accueillir une piscine découverte. Découvrez cet équipement qui fait encore la joie des Amboisiens.
piscine de l’île d’or allée de la chapelle saint jean Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
En 1960, Amboise est la première ville d’Indre-et-Loire à accueillir une piscine découverte. Découvrez cet équipement qui fait encore la joie des Amboisiens.
Piscine de l’Île d’Or à Amboise © PAH LT
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