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Visite guidée : la piscine de l’Île d’Or à Amboise, piscine de l’île d’or, Amboise

dimanche 18 octobre 2026 · piscine de l'île d'or · Amboise

Visite guidée : la piscine de l’Île d’Or à Amboise, piscine de l’île d’or, Amboise

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
piscine de l'île d'or
Adresse
allée de la chapelle saint jean Amboise
Ville
37400 Amboise
Département
Indre-et-Loire

Visite guidée : la piscine de l’Île d’Or à Amboise Dimanche 18 octobre, 11h00 piscine de l’île d’or Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T11:00:00+02:00 – 2026-10-18T11:45:00+02:00
Fin : 2026-10-18T11:00:00+02:00 – 2026-10-18T11:45:00+02:00

En 1960, Amboise est la première ville d’Indre-et-Loire à accueillir une piscine découverte. Découvrez cet équipement qui fait encore la joie des Amboisiens.

piscine de l’île d’or allée de la chapelle saint jean Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
En 1960, Amboise est la première ville d’Indre-et-Loire à accueillir une piscine découverte. Découvrez cet équipement qui fait encore la joie des Amboisiens.

Piscine de l’Île d’Or à Amboise © PAH LT

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