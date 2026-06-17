Visite guidée : la pomme normande à travers les siècles, Maison de La Dame Blanche, Les Damps

Informations pratiques

Visite guidée : la pomme normande à travers les siècles 19 et 20 septembre Maison de La Dame Blanche Eure

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Une découverte conviviale de la pomme normande et du patrimoine fruitier, entre nature, histoire et traditions.

La pomme accompagne l’humanité depuis des milliers d’années. Lors de cette visite commentée, découvrez son histoire, sa symbolique et ses multiples usages, de l’Antiquité à nos jours.

Au fil du parcours, vous explorerez les variétés anciennes, le rôle essentiel des abeilles dans les vergers, les ruches traditionnelles, ainsi que les étapes de transformation des pommes en jus.

La visite sera ponctuée d’objets, d’illustrations, de panneaux thématiques et de petites anecdotes autour de ce fruit emblématique — jusqu’à l’étonnante histoire d’une pomme envoyée dans l’espace.

Maison de La Dame Blanche 5 rue des carrières, 27340 Les Damps Les Damps 27340 Eure Normandie 06 43 34 18 90 https://jardindeladameblanche.fr/index.php/la-maison/ https://www.instagram.com/jardindeladameblanche?igsh=OXFxaGlycXZseTNm&utm_source=qr [{« type »: « email », « value »: « hana.zanos@gmail.com »}, {« owner »: {« uid »: 6229160, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-06-17T13:42:01.547Z », « data »: [{« eventDuration »: « 45 », « bookingContact »: « hana.zanos@gmail.com », « response »: {« passId »: 416976270, « isPending »: false, « addressId »: 828880}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-17T13:42:01.258Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2376087, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-17T13:42:01.370Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 466032777, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789822800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-17T13:42:01.546Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/416976270 »}] Nichée au cœur de la rue des Carrières, la Maison de La Dame Blanche se dresse comme la plus anciennes demeures des Damps, imprégnée d’histoire et de légendes. Selon la tradition locale, son nom serait lié à Blanche de Castille, mais des recherches plus approfondies révèlent que c’est en réalité Blanche de France, héritière de Philippe le Long, qui aurait résidé ici au XIVᵉ siècle.

L’architecture de la Maison de La Dame Blanche témoigne de son âge avancé. Sa cave, avec ses arcs doubleaux chanfreinés, est typique du XIIIᵉ siècle, tandis que les éléments de construction qui composent le reste du bâtiment évoquent clairement le style médiéval. La toiture à pans très inclinés, les fenêtres vitrés de losanges maintenus par du plomb, et le décor sculpté que l’on trouve sur les sablières et les encadrements des fenêtres ajoutent une touche de charme gothique à cette demeure.

La façade nord, plus raffinée, présente des caractéristiques renaissantes, comme des fenêtres à meneaux et des portes jumelées.

La Maison de La Dame Blanche est un véritable témoin du patrimoine local, mêlant charme médiéval et élégance renaissante. Parking à proximité sur la Route de l’Eure.

La pomme accompagne l’humanité depuis des milliers d’années. Lors de cette visite commentée, découvrez son histoire, sa symbolique et ses multiples usages, de l’Antiquité à nos jours.

©Hana Zanos