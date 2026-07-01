Visite guidée : la rade de Cherbourg à vélo, Office de tourisme du Cotentin, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Visite guidée : la rade de Cherbourg à vélo 19 et 20 septembre Office de tourisme du Cotentin Manche

Durée 2h, lieu de RDV communiqué pendant la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Quoi de plus plaisant que de découvrir l’ampleur de cette rade artificielle qui fut longtemps la plus grande du monde.

Forts et digues, depuis peu classés au titre des Monuments Historiques, mirent à l’abri un port militaire et son arsenal puis la flotte de ravitaillement à la Libération.

Paquebots autrefois transatlantiques , aujourd’hui de croisières, étranges éléments propres aux énergies marines renouvelables, bolides de la course au large contribuent à l’évolution du port de Cherbourg-en -Cotentin.

Office de tourisme du Cotentin 56 quai de Caligny, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Octeville Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0 805 320 200 »}, {« type »: « link », « value »: « http://encotentin.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ot-cotentin.fr »}]

Quoi de plus plaisant que de découvrir l’ampleur de cette rade artificielle qui fut longtemps la plus grande du monde.

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