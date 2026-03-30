Visite guidée La Reconstruction en 90 minutes chrono ! Square Saint-Roch Le Havre
Visite guidée La Reconstruction en 90 minutes chrono ! Square Saint-Roch Le Havre samedi 4 avril 2026.
Visite guidée La Reconstruction en 90 minutes chrono !
Square Saint-Roch 44 Avenue Foch Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-07-04
À travers les réalisations majeures du centre reconstruit, découvrez comment le maître du béton armé et son Atelier ont réinventé le coeur du Havre, en offrant aux habitants un cadre de vie caractéristique de la modernité de la France d’après-guerre.
Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire
Durée 1h30
Réservation obligatoire
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription .
Square Saint-Roch 44 Avenue Foch Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée La Reconstruction en 90 minutes chrono !
L’événement Visite guidée La Reconstruction en 90 minutes chrono ! Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Les entreprises du Havre recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Le Havre 31 mars 2026
- Conférence La chatière, création d’un nouvel accès fluvial à Port 2000 Terminal de la Citadelle Le Havre 31 mars 2026
- Théâtre Mondial de l’Impro Place de l’Hôtel de Ville Le Havre 31 mars 2026
- Atelier créatif Pâte de verre Atelier Chouette Verre Le Havre 1 avril 2026
- Atelier Le secret des abeilles Place du Vieux Marché Le Havre 1 avril 2026