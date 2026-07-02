Visite guidée : la Reconstruction en 90 minutes chrono !, Square Saint-Roch, Le Havre
samedi 19 septembre 2026 · Square Saint-Roch · Le Havre
Informations pratiques
Visite guidée : la Reconstruction en 90 minutes chrono ! 19 et 20 septembre Square Saint-Roch Seine-Maritime
Durée 1h30, RDV square Saint-Roch.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Conçu entre 1944 et 1964 par l’architecte Auguste Perret et son Atelier, le centre reconstruit du Havre est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial depuis 2005 pour son architecture unique et emblématique de l’après-guerre.
À travers quelques réalisations phares, découvrez comment le maître du béton armé et son Atelier ont réinventé le centre-ville du Havre et l’ont fait entrer dans la modernité.
Proposé par le Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole.
Square Saint-Roch 44 avenue Foch, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie
Conçu entre 1944 et 1964 par l’architecte Auguste Perret et son Atelier, le centre reconstruit du Havre est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial depuis 2005 pour son architecture unique et de …
© Philippe Bréard
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