Visite guidée La révolution de Jules Durand Le Havre
Visite guidée La révolution de Jules Durand Le Havre samedi 25 avril 2026.
Visite guidée La révolution de Jules Durand
119 Cours de la République Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-04-25 2026-05-24
(Re)découvrez le parcours professionnel et politique de Jules Durand en suivant la guide et le comédien Jean-Pierre Guiner, du Cercle Franklin au cimetière Sainte-Marie.
À travers la lecture de témoignages et de la presse de l’époque, c’est tout un pan de l’histoire industrielle et ouvrière du Havre qui se dévoile en regard de l’affaire Durand.
Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Par la compagnie La Sirandane
Parcours à fort dénivelé, ne constituant pas une boucle.
Retour par vos propres moyens.
Durée 2h
Réservation obligatoire.
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .
119 Cours de la République Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
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English : Visite guidée La révolution de Jules Durand
L’événement Visite guidée La révolution de Jules Durand Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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