Visite guidée : La sculpture en ville, Devant le monument aux morts, Angers

Informations pratiques

Visite guidée : La sculpture en ville 19 et 20 septembre Devant le monument aux morts Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

En écho à l’exposition au musée des Beaux-Arts sur le sculpteur Jules Desbois, auteur du monument aux morts d’Angers, venez découvrir quelques sculptures présentes dans l’espace public.

Devant le monument aux morts Place Leclerc Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0241235000 »}, {« type »: « link », « value »: « http://boutique.destination-angers.com »}]

En écho à l’exposition au musée des Beaux-Arts sur le sculpteur Jules Desbois, auteur du monument aux morts d’Angers, venez découvrir quelques sculptures présentes dans l’espace public.

© Ville d’Angers_Monuments aux morts Jules Desbois