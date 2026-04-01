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Visite guidée : La sculpture en ville, Devant le monument aux morts, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Devant le monument aux morts · Angers

Visite guidée : La sculpture en ville, Devant le monument aux morts, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Devant le monument aux morts
Adresse
Place Leclerc Angers
Ville
Angers
Département
Maine-et-Loire

Visite guidée : La sculpture en ville 19 et 20 septembre Devant le monument aux morts Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

En écho à l’exposition au musée des Beaux-Arts sur le sculpteur Jules Desbois, auteur du monument aux morts d’Angers, venez découvrir quelques sculptures présentes dans l’espace public.

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En écho à l’exposition au musée des Beaux-Arts sur le sculpteur Jules Desbois, auteur du monument aux morts d’Angers, venez découvrir quelques sculptures présentes dans l’espace public.

© Ville d’Angers_Monuments aux morts Jules Desbois

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