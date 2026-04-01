Visite guidée : La sculpture en ville, Devant le monument aux morts, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Devant le monument aux morts · Angers
Informations pratiques
Visite guidée : La sculpture en ville 19 et 20 septembre Devant le monument aux morts Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
En écho à l’exposition au musée des Beaux-Arts sur le sculpteur Jules Desbois, auteur du monument aux morts d’Angers, venez découvrir quelques sculptures présentes dans l’espace public.
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En écho à l’exposition au musée des Beaux-Arts sur le sculpteur Jules Desbois, auteur du monument aux morts d’Angers, venez découvrir quelques sculptures présentes dans l’espace public.
© Ville d’Angers_Monuments aux morts Jules Desbois
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