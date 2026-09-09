Visite guidée : L’archéologie du bâti, Commanderie d’Avalleur, Bar-sur-Seine

Informations pratiques

Visite guidée : L’archéologie du bâti 19 et 20 septembre Commanderie d’Avalleur Aube

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les murs ont aussi leur histoire !

Une visite flash propose une lecture des murs de la commanderie. Elle invite les visiteurs à observer les bâtiments, les traces encore visibles et les vestiges révélés lors des travaux de restauration.

L’archéologie du bâti permet de comprendre l’histoire d’un monument en étudiant ses murs, ses matériaux, ses ouvertures, ses transformations et les différentes phases de construction. À Avalleur, cette approche révèle une histoire complexe, marquée par l’occupation successive des Templiers, puis des Hospitaliers.

Commanderie d’Avalleur Rue de la Commanderie, 10110 Bar-sur-Seine, France Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33647661123 https://www.aube.fr/96-commanderie-d-avalleur.htm Entre Bourgogne et Champagne, la terre d’Avalleur a été donnée avant 1142 à l’ordre du Temple. La commanderie s’est développée jusqu’en 1300 à la faveur de nombreux dons (forêt, vignes, terre, bois). Grand domaine agricole, elle est encore en pleine expansion au moment de l’arrestation des Templiers (1307). Après la suppression de l’ordre du Temple, les terres reviennent aux Hospitaliers. La commanderie est alors l’une des plus riches de l’Ordre ; ses possessions s’étendent jusqu’aux portes de Troyes.

La chapelle miraculeusement intacte, avec ses décors peints et sa belle charpente, est un exemple type des nefs templières de l’Est de la France. Quant au corps de logis, l’examen de ses murs a révélé qu’ils datent, pour l’essentiel, de son origine, ce qui fait de la commanderie d’Avalleur l’un des rares témoignages de l’époque templière conservés en France.

Les murs ont aussi leur histoire !

©Département de l’Aube