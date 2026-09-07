Visite guidée – L’art de la pêche Palavasienne, Phare de la Méditerranée, Palavas-les-Flots

Informations pratiques

Visite guidée – L’art de la pêche Palavasienne 19 et 20 septembre Phare de la Méditerranée Hérault

Gratuit – À partir de 5 ans – Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

VISITE GUIDÉE – L’ART DE LA PÊCHE PALAVASIENNE

À partir de 5 ans

Découvrez l’histoire fascinante de la pêche à Palavas-les-Flots, où le passé maritime se mêle à un riche patrimoine culturel. Au cours de cette visite guidée, vous explorerez les techniques de pêche traditionnelles qui façonnent la vie locale et profiterez de nombreuses anecdotes sur la vie d’autrefois.

Plongez dans l’univers des pêcheurs !

Phare de la Méditerranée Place de la Méditerranée, 34250 Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie 04 67 07 73 34 https://www.palavas-tourisme.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.palavas-tourisme.com/fr/produit/visite-guidee-art-de-la-peche-palavasienne »}] Sans toucher au cachet si particulier de ce village de pêcheurs, le phare de la Méditerranée fait briller au loin, très loin les lumières de Palavas-les-Flots. Cet ancien château d’eau réhabilité accueille l’office de tourisme & des congrès, des espaces d’expositions et un site panoramique à 360° qui offre une vue inégalable sur le Golfe du Lion, les étangs montpelliérains et l’arrière pays languedocien. Au dernier étage, un restaurant panoramique tournant !

VISITE GUIDÉE – L’ART DE LA PÊCHE PALAVASIENNE

© Jolies Lueurs