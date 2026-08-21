Visite guidée – L’art du motif Invitation à Minakani, Musée La Piscine, Roubaix
dimanche 13 septembre 2026 · Musée La Piscine · Roubaix
Informations pratiques
Visite guidée – L’art du motif Invitation à Minakani Dimanche 13 septembre, 16h15 Musée La Piscine Nord
4 € pour la visite + droit d’entrée au musée.
Pas de réservation. Inscription directement à l’accueil du musée, 30 min. avant le départ de la visite dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T16:15:00+02:00 – 2026-09-13T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-13T16:15:00+02:00 – 2026-09-13T17:15:00+02:00
Le 2e dimanche de chaque mois, nos collections et expositions textiles et mode sont mises en avant.
Dimanche 13 septembre 2026 à 16h15 venez découvir l’expositionL’art du motif Invitation à Minakani
Au cœur de nos penderies grouille un monde illustré : personnages, fleurs et formes abstraites esquissés par des dessinateurs souvent méconnus. Depuis 2005, Frédéric Bonnin fait naître sous le nom de Minakani des bouquets graphiques qui fleurissent sur les étoffes des créateurs. Entre trait, couleur et espace, il compose une œuvre joyeuse et poétique, dont l’imaginaire s’échappe sur tissus, vêtements et accessoires présentés au musée.
Une exposition à découvrir au 20 septembre 2026
Musée La Piscine musée la piscine roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Découvrez nos collections et expositions textiles et mode chaque 2e dimanche du mois
Frédéric Bonnin pour MINAKANI, Robe (détail), Compañia Fantastica, vers 2021,Toile de coton imprimée. Collection particulière. Photo : Alain Leprince
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