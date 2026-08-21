Visite guidée : l’Art Nouveau à Amboise, Crinkly d’Alexander Calder, Amboise

Informations pratiques

Visite guidée : l’Art Nouveau à Amboise Dimanche 18 octobre, 17h00 Crinkly d’Alexander Calder Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T17:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T17:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Découvrez comment ce style, qui a révolutionné l’Histoire de l’art, s’est développé à Amboise…

Crinkly d’Alexander Calder Placette Saint-Florentin Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Découvrez comment ce style, qui a révolutionné l’Histoire de l’art, s’est développé à Amboise…

Maison privée au décor Art Nouveau à Amboise © PAH LT